«ПСЖ» хочет продлить контракт с Маркиньосом до 2027 года

«ПСЖ» предлагает новый контракт защитнику Маркиньосу. Французский клуб готов заключить новое соглашение с капитаном команды до 2027 года. Об этом сообщает UOL.

Нынешний контракт 27-летнего бразильского защитника с парижским клубом действует до конца июня 2024 года.

Маркиньос перешёл во французский клуб из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 32 млн.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника «ПСЖ» в € 75 млн.

В текущем сезоне 27-летний Маркиньос провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Также бразильский защитник в нынешнем сезоне провёл 14 матчей за свою национальную сборную в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре. В этих матчах Маркиньос забил два гола и сделал две результативные передачи.