Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» выступил с заявлением по поводу завоевания серебряных медалей РПЛ

«Сочи» выступил с заявлением по поводу завоевания серебряных медалей РПЛ
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» подвёл итоги сезона-2021/2022, в котором команда Владимира Федотова завоевала серебряные медали Российской Премьер-Лиги.

«Невероятный сезон большой амбициозной команды окончен. В минувшей кампании нам предстояло дебютировать в еврокубках и одержать там первую победу. Обыграть действующего чемпиона и громко заявить о себе на всю Российскую Премьер-Лигу.

Мы с серебряными медалями, за которые благодарны каждому, кто сделал вклад в этот огромный результат», — написала пресс-служба «Сочи» в клубном телеграм-канале.

«Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро! «Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро!

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах за вылет в ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022