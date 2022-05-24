«Сочи» выступил с заявлением по поводу завоевания серебряных медалей РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» подвёл итоги сезона-2021/2022, в котором команда Владимира Федотова завоевала серебряные медали Российской Премьер-Лиги.
«Невероятный сезон большой амбициозной команды окончен. В минувшей кампании нам предстояло дебютировать в еврокубках и одержать там первую победу. Обыграть действующего чемпиона и громко заявить о себе на всю Российскую Премьер-Лигу.
Мы с серебряными медалями, за которые благодарны каждому, кто сделал вклад в этот огромный результат», — написала пресс-служба «Сочи» в клубном телеграм-канале.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах за вылет в ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».
- 24 мая 2022
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