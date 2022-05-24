Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с «Баварией» до 2024 года

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос, почему продлил соглашение с мюнхенским клубом до 2024 года.

«Если я знаю, что я в форме, если я играю, тогда мы можем снова поговорить. Вот почему я не хотел выходить за рамки 2024 года.

Переговоры были непринуждёнными и лёгкими. Я хотел продлить контракт на один год. Мы с Хасаном Салихамиджичем договорились, что встретимся и примем решение. Не хочу играть, если я больше не чувствую себя хорошо», — приводит слова Нойера Bild.

36-летний Мануэль Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2011 года. Голкипер является капитаном «Баварии» с 2017 года. В нынешнем сезоне немецкий вратарь в 37 матчах во всех турнирах пропустил 34 мяча и 14 раз сыграл «на ноль».

Ранее «Бавария» анонсировала подписание нового контракта с Нойером видеороликом с козлом.