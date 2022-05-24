Президент РФС Дюков объяснил решение отказаться от расширения РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги.



«У меня не было встреч с представителями клубов после прошлого исполкома. Та позиция, которая озвучена по расширению, — это позиция исполкома. Мы получили подтверждения от клубов, что большая часть против расширения. Нельзя менять правила игры по ходу чемпионата — в таком случае нарушается спортивный принцип, теряется доверие к соревнованию. В противном случае всё происходящее на футбольном поле не так важно, потому что результаты будут пересмотрены», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 24 мая, состоялся исполком РФС, на котором было принято решение о том, что РПЛ не будет расширена.