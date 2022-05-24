Александр Дюков допустил расширение РПЛ до 18 команд в сезоне-2023/2024

Президент РФС Александр Дюков допустил возможность расширения РПЛ до 18 команд в сезоне-2023/2024.



«Мы готовы вернуться к обсуждению вопроса 18 команд в РПЛ, но нужны полноценные клубы с финансированием и инфраструктурой. Для меня важно, чтобы эти клубы играли в футбол — я за современный и интенсивный футбол. Хочется иметь 18 клубов с чёткой философией и стилем. Да, можно играть от обороны, но это можно делать по-разному: можно стоять в штрафной, можно играть агрессивно. Если я увижу такие 18 клубов, то буду за увеличение команд в лиге. Если другие члены исполкома выйдут с таким предложением, это тоже будет рассмотрено.



Важно, чтобы при увеличении команд и сама лига приобрела, а не потеряла. Пока во всём этом есть ряд вопросов. Основной вещатель – тоже противник расширения РПЛ.



Вопрос расширения лиги ещё может быть рассмотрен. Если инициативная группа предложит расширить чемпионат до 18 команд на сезон-2023/2024, то исполком рассмотрит предложение. Если в этом предложении будут представлены веские аргументы и проведена работа. Я допускаю, что такое решение может быть принято», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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