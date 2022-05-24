Микель Артета — о Вильяме Салиба: хочу, чтобы он вернулся в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что в его планах есть французский защитник Вильям Салиба, который провёл нынешний сезон в аренде в «Марселе».

«Я хочу, чтобы он вернулся. У него есть опыт и необходимые условия, чтобы конкурировать с другими игроками «Арсенала». В этом сезоне ему было бы сложно претендовать на игровое время в нашей команде. В Премьер-лиге мы проводили по одному матчу в неделю, и чаще всего первым выбором были Габриэл и Бен Уайт. У него не было бы и половины того игрового времени, которое он получил в «Марселе», это точно.

С точки зрения его роста и того, чего он мог бы достичь в следующем году, эта ситуация была бы не слишком хороша для него. Вильяма не было с нами, потому что у него не было бы игрового времени, необходимого для приобретения опыта. Вот и всё, больше ничего», — приводит слова Артеты RMC Sport.