Тибо Куртуа заявил, что считает себя одним из лучших вратарей мира

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал себя одним из лучших вратарей мира.

«Это моя работа на протяжении многих лет. Два года я был на отличном уровне. Я делал ключевые сейвы. Но мы выигрывали, и после этого они стали выглядеть ещё лучше. Это был один из моих лучших сезонов.

Да, я один из лучших в мире, но сложно сказать, лучший ли.

Наши возвращения в матчи в этом сезоне ЛЧ? Это было потрясающе. Матч с «ПСЖ» был сумасшедшим. У «Челси» был плохой день. Обстоятельства, при которых мы сумели отыграться в матче с «Манчестер Сити», были самыми особенными», – приводит слова Куртуа Diario Sport.

Мадридский «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в субботу, 28 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.