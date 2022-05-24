Стало известно, сколько билетов на финал Кубка России попало к перекупщикам

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какое количество билетов на финал Кубка России попало к перекупщикам.



«Я прочитал много критики относительного того, что «Лужники» — неправильное место для проведения финала Кубка. Время подтвердило, что решение было правильным. К сожалению, вместимость стадиона всего 80 тысяч зрителей. Заявок на билеты — почти 200 тысяч. Вчерашняя квота была продана за 10 минут. За продажу билетов отвечает «Кассир.ру» — они предприняли всё, чтобы билеты не попали к перекупщикам. Мы мониторим каждый такой случай. Меньше 2% билетов на финал Кубка России попало к перекупщикам — это мы точно можем констатировать. Информация о том, что все билеты достались перекупщикам, неверна.



Мы не были уверены, что будет такой спрос. Надеялись, что удастся гарантированно продать 60 тысяч билетов. Реализацией билетов занимается профессиональный клиент. Сайт упал на несколько часов, но это произошло и у «Кассира» из-за ажиотажа. Такое же было, когда продавались билеты на концерт Metallica», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.