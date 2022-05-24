Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменении формата Кубка России в случае создания Кубка лиги.
«Если будет Кубок лиги, то РФС проведёт адаптацию Кубка России. Сформируем 16 групп по три команды, а дальше — матчи стадии 1/8. Обсуждается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы проходили в два матча. Но это лишь один из вариантов.
Если Кубок РПЛ не состоится, то может быть рассмотрен другой формат проведения Кубка России – проведение его в формате ЛЧ сезона-2024/2025 по швейцарской системе.
Вокруг финала Кубка России огромный ажиотаж. Количество заявок на билеты превышает возможности «Лужников». Полуфиналы показали высокий уровень футбола и интерес со стороны болельщиков. Кубок России – второй по значимости турнир. Мы не считаем, что ему что-то угрожает. Об этом говорят и призовые – финалист турнира получит 40 миллионов рублей.
Кубок России и Кубок РПЛ – два разных турнира. Кубок России — интерес со стороны регионов. Это два самостоятельных турнира», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 мая 2022
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