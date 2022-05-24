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Рибери комично отпраздновал сохранение прописки в Серии А

Рибери комично отпраздновал сохранение прописки в Серии А
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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери отпраздновал сохранение прописки команды в итальянском национальном первенстве.

Рибери комично празднует сохранение прописки в Серии А:

На видео, появившемся в интернете, француз катается на велосипеде и распевает песни.

Ранее президент «Салернитаны» также добавил, что намерен сохранить в команде французского полузащитника Франка Рибери ещё на один сезон. В прошедшем сезоне 38-летний французский полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи, а также заработав одну жёлтую карточку.

«Салернитана» заняла 17-е место в Серии А и продолжит выступление в высшем итальянском дивизионе в следующем сезоне.

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