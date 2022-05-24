Рибери комично отпраздновал сохранение прописки в Серии А
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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери отпраздновал сохранение прописки команды в итальянском национальном первенстве.
Рибери комично празднует сохранение прописки в Серии А:
На видео, появившемся в интернете, француз катается на велосипеде и распевает песни.
Ранее президент «Салернитаны» также добавил, что намерен сохранить в команде французского полузащитника Франка Рибери ещё на один сезон. В прошедшем сезоне 38-летний французский полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи, а также заработав одну жёлтую карточку.
«Салернитана» заняла 17-е место в Серии А и продолжит выступление в высшем итальянском дивизионе в следующем сезоне.
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