Рибери комично отпраздновал сохранение прописки в Серии А

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери отпраздновал сохранение прописки команды в итальянском национальном первенстве.

Рибери комично празднует сохранение прописки в Серии А:

На видео, появившемся в интернете, француз катается на велосипеде и распевает песни.

Ранее президент «Салернитаны» также добавил, что намерен сохранить в команде французского полузащитника Франка Рибери ещё на один сезон. В прошедшем сезоне 38-летний французский полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи, а также заработав одну жёлтую карточку.

«Салернитана» заняла 17-е место в Серии А и продолжит выступление в высшем итальянском дивизионе в следующем сезоне.