Эден Азар рассказал о своём состоянии перед финалом Лиги чемпионов
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о своём состоянии в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».
«Голова и лодыжка в порядке. Я должен подойти к финалу в хорошем настроении, чтобы выложиться на полную. Суть в том, что мы команда и мы все важны, а не только 11 футболистов.
«Ливерпуль» — хорошая команда. Наша цель — победить. Мы должны держаться вместе, чтобы достичь успеха в финале», — приводит слова Азара пресс-служба «Реала».
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится 29 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — лондонский «Челси».
Комментарии
- 24 мая 2022
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:20
-
16:20
-
16:01
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:05
-
14:52
Партнерский контент