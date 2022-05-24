Эден Азар рассказал о своём состоянии перед финалом Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о своём состоянии в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».



«Голова и лодыжка в порядке. Я должен подойти к финалу в хорошем настроении, чтобы выложиться на полную. Суть в том, что мы команда и мы все важны, а не только 11 футболистов.



«Ливерпуль» — хорошая команда. Наша цель — победить. Мы должны держаться вместе, чтобы достичь успеха в финале», — приводит слова Азара пресс-служба «Реала».



Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится 29 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — лондонский «Челси».