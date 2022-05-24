Бензема: предпочту промолчать о решении Мбаппе, но я не злюсь

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на решение форварда Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен».
«В субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Поэтому сейчас не время говорить о карьере Мбаппе. Предпочту промолчать, но я не злюсь», – цитирует Бензема RMC Sport.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе:
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