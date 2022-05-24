Карвахаль: в этом сезоне «Реал» на пике формы. Это одна из золотых эр клуба

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» высказался о выступлениях команды в сезоне-2021/2022.



«В этом сезоне мы на пике формы. Это будет мой пятый финал Лиги чемпионов. Хочу получить от него удовольствие, помочь команде, постараться прибавить и привезти заветный кубок в Мадрид. Со временем мы поймём, чего достигли. Это одна из золотых эр клуба. Принадлежность к «Реалу» и вхождение в историю этого клуба — источник настоящей гордости», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.



Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится 29 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.

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