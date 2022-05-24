Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карвахаль: в этом сезоне «Реал» на пике формы. Это одна из золотых эр клуба

Карвахаль: в этом сезоне «Реал» на пике формы. Это одна из золотых эр клуба
Комментарии

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» высказался о выступлениях команды в сезоне-2021/2022.

«В этом сезоне мы на пике формы. Это будет мой пятый финал Лиги чемпионов. Хочу получить от него удовольствие, помочь команде, постараться прибавить и привезти заветный кубок в Мадрид. Со временем мы поймём, чего достигли. Это одна из золотых эр клуба. Принадлежность к «Реалу» и вхождение в историю этого клуба — источник настоящей гордости», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится 29 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.

Новость по теме
Эден Азар рассказал о своём состоянии перед финалом Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022