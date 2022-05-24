Карвахаль: в этом сезоне «Реал» на пике формы. Это одна из золотых эр клуба
Поделиться
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» высказался о выступлениях команды в сезоне-2021/2022.
«В этом сезоне мы на пике формы. Это будет мой пятый финал Лиги чемпионов. Хочу получить от него удовольствие, помочь команде, постараться прибавить и привезти заветный кубок в Мадрид. Со временем мы поймём, чего достигли. Это одна из золотых эр клуба. Принадлежность к «Реалу» и вхождение в историю этого клуба — источник настоящей гордости», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится 29 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:20
-
16:20
-
16:01
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:05
-
14:52
Партнерский контент