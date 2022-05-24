Созин: уверен, Россия точно получит ещё один турнир. А как будет называться — без разницы

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном создании нового футбольного турнира — Кубка РПЛ.



«Сегодня Дюков рассказывал о возможном создании дополнительного турнира или реформы Кубка России. Я уверен в одном: в среду и четверг, когда наши клубы должны были играть в еврокубках, они без матчей не останутся. Новый турнир или Кубок будет коррелировать по датам с еврокубками. А как он будет называться – без разницы. Главное – сохранить интенсивность игр, это будет сделано», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.