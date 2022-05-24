Дюков высказался о создании футбольного «колхоза». Ранее идею одобрил Путин

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об идее создания футбольного «колхоза».

«Цитата Путина про футбольный «колхоз»? Было предложение со стороны губернатора Никитина создать общий фонд, дальше был обмен мнениями. Это было бы по-коммунистически. Ну давайте закроем лигу, как в МЛС. Зачем нам «Текстильщик»? Сделаем 18 или 24 клуба – пусть играют друг с другом. МЛС – это не наш подход. Покажите мне хоть одну европейскую страну, где это работает. Кто этот человек, который будет управлять этим фондом?

Давайте обсуждать что-то реалистичное. Вы предлагаете ограничить вклад государственных средств? Это подход, чтобы корова сдохла. Мы должны думать, чтобы привнести деньги в футбол. А вы говорите о том, чтобы их убрать. Другие клубы тоже тратят деньги на игроков. Успехи «Зенита» обеспечивает тренер и конкурентный состав. Все последние приобретения «Зенита», даже за небольшие деньги, были в точку. Если каждый клуб будет так работать, то они будут лучше. Что мешает другим клубам так работать?», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.