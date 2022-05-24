Широков — о новом лимите: посредственные легионеры не нужны, если доверять своим игрокам

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2022/2023.

«Будет ли россиянам сложнее играть с таким лимитом? Во-первых, иностранцев нужно сначала собрать. Во-вторых, если доверять своим, то посредственные легионеры не нужны. Важно срезать планку притязаний, чтобы футболисты учились зарабатывать, а не получать деньги. Плюс поднять уровень подготовки и больше доверять своим. Как мы видим, посредственные легионеры уехали, а русские игроки ничем не хуже.



Пример «Краснодара»? Мы всегда поём дифирамбы раньше времени. Давайте посмотрим, как они с первого тура без багажа очков будут бороться за каждую победу. Посмотрим, вдруг что-то не пойдёт — будет интересно оценить. Я тоже за то, чтобы россияне играли», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров.