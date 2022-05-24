Дюков сообщил, когда сборная России планирует сыграть товарищеские матчи
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России может провести товарищеские матчи предстоящей осенью.
«Тренерский штаб и РФС посчитали нецелесообразным проведение товарищеских матчей летом. Осенью планируем сыграть несколько товарищеских игр — в том числе на территории России, если договоримся», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
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