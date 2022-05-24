Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков сообщил, когда сборная России планирует сыграть товарищеские матчи

Дюков сообщил, когда сборная России планирует сыграть товарищеские матчи
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России может провести товарищеские матчи предстоящей осенью.

«Тренерский штаб и РФС посчитали нецелесообразным проведение товарищеских матчей летом. Осенью планируем сыграть несколько товарищеских игр — в том числе на территории России, если договоримся», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Новость по теме
Карпин рассказал, от чего будет зависеть его будущее в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022