Стала известна дата вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября, сообщает France Football. Номинанты на награду будут объявлены 12 августа.

На данный момент лидером рейтинга претендентов на «Золотой мяч» является французский нападающий «Реала» Карим Бензема. В первую тройку входят форварды «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах.

Напомним, прошлая церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже (Франция) 29 ноября прошлого года. Обладателем приза по итогам 2021 года стал аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Нападающий получил 613 баллов, на 33 обойдя польского форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Для нападающего сборной Аргентины этот «Золотой мяч» стал седьмым в карьере.