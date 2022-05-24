Марсело проведёт переговоры о продлении контракта с «Реалом» после финала Лиги чемпионов
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Защитник «Реала» Марсело заявил, что хочет остаться в мадридском клубе.
«Я хочу остаться в «Реале». Хочу продолжить карьеру именно в этой команде. Поговорю с руководством после финала Лиги чемпионов», — цитирует Марсело Marca.
Действующее соглашение Марсело с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала» и сообщил, что хотел бы и дальше выступать за мадридскую команду.
Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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