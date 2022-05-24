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Р. Билялетдинов: не ожидал решения оставить 16 команд в РПЛ. Думал, что их будет 20

Р. Билялетдинов: не ожидал решения оставить 16 команд в РПЛ. Думал, что их будет 20
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20. Правильное решение с той точки зрения, что выдержали принятый регламент. Договорились — нужно выполнять. Вопрос моратория из-за отсутствия спортивного принципа? Не совсем согласен с такой формулировкой.

Я считаю, что спортивный принцип нарушен не был. «Рубин», наверное, считает, что отъезд качественных легионеров повлиял на итоговую таблицу. В таком случае что скажут «Ростов» и «Краснодар»? Здесь спортивный принцип соблюдён. Тому подтверждение последние туры. Дальше объявляйте, что будет пересмотр в сторону увеличения, но обязательно до начала нового чемпионата. Все должны подписать, что ознакомлены с регламентом», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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