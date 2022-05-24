Р. Билялетдинов: не ожидал решения оставить 16 команд в РПЛ. Думал, что их будет 20

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.
«Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20. Правильное решение с той точки зрения, что выдержали принятый регламент. Договорились — нужно выполнять. Вопрос моратория из-за отсутствия спортивного принципа? Не совсем согласен с такой формулировкой.
Я считаю, что спортивный принцип нарушен не был. «Рубин», наверное, считает, что отъезд качественных легионеров повлиял на итоговую таблицу. В таком случае что скажут «Ростов» и «Краснодар»? Здесь спортивный принцип соблюдён. Тому подтверждение последние туры. Дальше объявляйте, что будет пересмотр в сторону увеличения, но обязательно до начала нового чемпионата. Все должны подписать, что ознакомлены с регламентом», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 24 мая 2022
-
20:14
-
20:13
-
20:07
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:41
-
19:18
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00