«Реал» заплатит за игрока «Монако» Тчуамени € 80 млн

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени станет игроком «Реала». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский полузащитник перейдёт в стан «сливочных» уже этим летом. «Королевский клуб» готов заплатить за опорника около € 80 млн и бонусы. Контракт будет рассчитан на 5 лет. Мадридский клуб является действующим чемпионом Испании.



Тчуамени стал футболистом «Монако» в январе 2020 года, перейдя из «Бордо». В прошедшем сезоне полузащитник в 50 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после продления контракта с парижанами потребовал от руководства клуба в ближайшее трансферное окно купить Орельена.



Соглашение между Тчуамени и «Монако» истекает в 2024 году.

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