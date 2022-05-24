Наумов: в нынешней ситуации лимит можно было отменить. Кто сейчас поедет играть в Россию?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023.

«Сейчас о лимите даже не стоит говорить. В нынешней ситуации его можно было даже отменить. Кто сейчас поедет играть в Россию? Только те, которых не могут пристроить в клубы Европы. Лимит, который был ранее, по сути, ничем не отличается от того, который будет со следующего сезона. У меня подозрение, что многие легионеры разъедутся, за исключением тех, кто получает высокую зарплату. Нужно обращать внимание на свои школы и академии», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранных игроков.