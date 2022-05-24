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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Герту»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Герту»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить немецкую «Герту». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, именно тренер бело-голубых является основным претендентом на пост наставника берлинской команды после ухода из неё Феликса Магата.

Недавно спортивный директор «Герты» Фреди Бобич заявил, что клуб далеко продвинулся в переговорах с новым тренером, его планируют объявить в ближайшие дни. При этом конкретного имени функционер не назвал.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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