Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Герту»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить немецкую «Герту». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, именно тренер бело-голубых является основным претендентом на пост наставника берлинской команды после ухода из неё Феликса Магата.

Недавно спортивный директор «Герты» Фреди Бобич заявил, что клуб далеко продвинулся в переговорах с новым тренером, его планируют объявить в ближайшие дни. При этом конкретного имени функционер не назвал.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».