Бывший менеджер сборной России Чинквини: Кокорин хорош на тренировках «Фиорентины»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини оценил перспективы выступления Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Я не знаю, останется ли Джан Пьеро Гасперини главным тренером «Аталанты» на следующий сезон, но для него Миранчук является очень важным игроком. И если Гасперини останется, велики шансы, что Алексей также никуда не уйдёт из клуба.

Кокорин действительно сыграл всего несколько минут в этом сезоне, у него не самая простая ситуация. По моей информации, на тренировках Кокорин выглядит очень конкурентоспособным. Но «Фиорентина» купила зимой двух игроков в группу атаки — Иконе и Кабрала. И сейчас мне сложно судить о будущем Саши. В данный момент Кокорину будет непросто осуществить трансфер в другой клуб, но у него есть отличная возможность остаться в «Фиорентине» на следующий сезон», — цитирует Чиквини «РБ Спорт».