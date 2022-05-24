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Триллер в Казани! Лучший тренер не Семак. Обзор 30-го тура РПЛ

Триллер в Казани! Лучший тренер не Семак. Обзор 30-го тура РПЛ
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Представляем седьмой выпуск подкаста «Чемпионата» про РПЛ. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают заключительный, 30-й тур. Прощаемся с Самуэлем Жиго и Марио Фернандесом, радуемся за Александра Кержакова, восхищаемся «Сочи» и Владимиром Федотовым, а ещё вопим от матча «Рубин» — «Уфа»!

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:21 — «Спартак» проиграл, зато Жиго попрощался красиво. Легенда?
6:31 — «Зенит» помог Кержакову. Слуцкому бы такой состав без легионеров!
11:21 — ЦСКА размазал карпинский «Ростов». Но сезон всё равно провален
17:45 — «Крылья» хвалят, «Локо» — наоборот. Почему выиграли вторые?
21:51 — «Динамо» унижено. А лучший тренер РПЛ не Семак
31:17 — ЧТО ЭТО БЫЛО?! Радуемся за «Уфу», ругаем «Рубин» и Лисаковича
44:25 — Трогательная речь Андрея

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