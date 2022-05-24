Английская Премьер-лига одобрила продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули. Об этом сообщает сайт первенства.
Ранее стало известно, что стороны согласовали условия продажи клуба Боули. Из общей суммы инвестиций € 2,9 млрд будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счёт в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.
Сумма сделки составит около $ 5 млрд. Боули принадлежит доля в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а также в баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
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