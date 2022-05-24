Владислав Радимов: Кубок лиги — выход для РПЛ в отсутствие еврокубков

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал идею создания нового футбольного турнира — Кубка РПЛ, а также высказался о новом лимите на легионеров в лиге.

«Проект Кубка лиги? То, что не помешают лишние игры — это однозначно. Если его доработать и сделать интересным, то будет замечательно. Всё равно же окна будут в календаре — будет мало. Кубок лиги, как мне кажется, как раз выход в отсутствие еврокубков. Я слышал фразу, что его как легко запустить, так легко убрать. Не надо будет ничего ломать. Правильная идея.



Новый лимит? Сейчас он неактуален. У нас большинство команд лишилось легионеров. Скорее всего, это решение на будущее», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.