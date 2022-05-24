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Бывший главный тренер «Цюриха» Брайтенрайтер возглавил «Хоффенхайм»

Бывший главный тренер «Цюриха» Брайтенрайтер возглавил «Хоффенхайм»
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Бывший главный тренер «Цюриха» Андре Брайтенрайтер возглавил «Хоффенхайм». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В сезоне-2021/2022 Брайтенрайтер привел «Цюрих» к чемпионскому титулу в Швейцарии.

Ранее Себастьян Хёнес покинул пост главного тренера «Хоффенхайма». Контракт специалиста с «деревенскими» действовал до лета 2023 года. На посту главного тренера «Хоффенхайма» Хёнес сменил Альфреда Шрёдера, который был уволен летом 2020 года.

40-летний Себастьян Хёнес является сыном экс-игрока сборной Германии и бывшего вице-президента «Герты» Дитера Хёнеса, а также племянником бывшего президента «Баварии» Ули Хёнеса. До «Хоффенхайма» Себастьян тренировал «Баварию II», которая под его эгидой стала победителем третьего по силе немецкого дивизиона.

«Хоффенхайм» в завершившемся сезоне финишировал на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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