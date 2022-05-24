«Интер» увеличил предложение Перишичу по зарплате

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может остаться в миланском клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, боссы «нерадзурри» подняли своё предложение по зарплате в новом контракте хорвата до € 5 млн в год + бонусы и в данный момент ожидают ответа игрока. В процессе прошлых переговоров миланцы были согласны платить Ивану около € 3 млн. Ранее сообщалось, что Иваном Перишичем интересуется туринский «Ювентус».
Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя туда из немецкого «Вольфсбурга». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.
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