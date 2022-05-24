«Он боится бросить мне вызов». Аллегри пошутил о возможном переходе Погба в «Ювентус»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошутил по поводу возможного перехода французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Поль не вернётся, он боится бросить мне вызов (смеётся)», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.
Ранее сообщалось, что Погба близок к возвращению в «Ювентус». Согласно условиям контракта с туринской командой, французский футболист получит зарплату в размере € 7,5 млн плюс бонусы.
В сезоне-2021/2022 Поль Погба сыграл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач. Напомним, футболист уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. С 2013 года Погба вызывается в национальную команду Франции.
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