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«ПСЖ» готов продать Неймара, если получит подходящее предложение

«ПСЖ» готов продать Неймара, если получит подходящее предложение
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть парижский клуб. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, парижане готовы расстаться с бразильцем, если по нему поступит подходящее предложение. Сам игрок хочет продолжить свою карьеру в столице Франции. Недавно бразилец стал третьим футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов за три разных клуба. 100 и более голов за три разных клуба забивали Ромарио (ПСВ, «Васко да Гама» и «Фламенго») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»).

Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 нападающий забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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