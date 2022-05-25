Полузащитник «Ромы» Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги конференций

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с «Фейеноордом», который состоится 25 мая.

«Для нас нет ничего более значимого, чем финал, мы приехали сюда, чтобы победить. Финал — это всегда особенный матч. Заранее благодарю партнёров вне зависимости от результата, мы помогли друг другу оказаться здесь», — цитирует Пеллегрини Football Italia.

В финальном матче встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре». «Фейеноорд» по итогам 1/2 финала Лиги конференций оказался сильнее «Марселя».

По сумме двух полуфинальных матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций.