Полузащитник «Ромы» Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги конференций
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Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги конференций с «Фейеноордом», который состоится 25 мая.
«Для нас нет ничего более значимого, чем финал, мы приехали сюда, чтобы победить. Финал — это всегда особенный матч. Заранее благодарю партнёров вне зависимости от результата, мы помогли друг другу оказаться здесь», — цитирует Пеллегрини Football Italia.
В финальном матче встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре». «Фейеноорд» по итогам 1/2 финала Лиги конференций оказался сильнее «Марселя».
По сумме двух полуфинальных матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций.
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