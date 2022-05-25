Президент «Лацио» рассказал, при каком условии готов отпустить Милинковича-Савича

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, при каком условии согласится рассмотреть предложение о трансфере полузащитника римской команды Сергея Милинковича-Савича.
«Многие клубы хотят заполучить Милинковича-Савича, это нормально. Но ценника нет, потому что он не продаётся. Однако, если поступит огромное предложение от одного из топ-5 клубов мира, я не стану бороться, чтобы удержать Сергея», — приводит слова Лотито Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что в переходе 27-летнего сербского полузащитника заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реал».
В сезоне-2021/2022 Милинкович-Савич принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
- 25 мая 2022
-
02:04
-
01:43
-
01:22
-
01:00
-
00:56
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:03
- 24 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:16
-
22:13
-
21:53
-
21:41
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:36
-
20:25