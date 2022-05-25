Президент «Лацио» рассказал, при каком условии готов отпустить Милинковича-Савича

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, при каком условии согласится рассмотреть предложение о трансфере полузащитника римской команды Сергея Милинковича-Савича.



«Многие клубы хотят заполучить Милинковича-Савича, это нормально. Но ценника нет, потому что он не продаётся. Однако, если поступит огромное предложение от одного из топ-5 клубов мира, я не стану бороться, чтобы удержать Сергея», — приводит слова Лотито Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что в переходе 27-летнего сербского полузащитника заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реал».



В сезоне-2021/2022 Милинкович-Савич принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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