Гендиректор «Милана» Газидис: АПЛ — это и есть Суперлига

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сравнил английскую Премьер-лигу с Суперлигой.



«Считаю, что АПЛ – это и есть Суперлига. Остальные европейские лиги не должны принимать это и позволять АПЛ не иметь себе равных», — цитирует Газидиса BBC.



Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В неё вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».



В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать Суперлигу.

Новость по теме Президент УЕФА Чеферин заявил, что история с Европейской Суперлигой окончена