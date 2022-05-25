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Гендиректор «Милана» Газидис: АПЛ — это и есть Суперлига

Гендиректор «Милана» Газидис: АПЛ — это и есть Суперлига
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Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сравнил английскую Премьер-лигу с Суперлигой.

«Считаю, что АПЛ – это и есть Суперлига. Остальные европейские лиги не должны принимать это и позволять АПЛ не иметь себе равных», — цитирует Газидиса BBC.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В неё вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать Суперлигу.

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