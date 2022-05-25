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Джон Барнс — о Роналду: он порождает раскол и дисгармонию в «МЮ»

Джон Барнс — о Роналду: он порождает раскол и дисгармонию в «МЮ»
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Бывший футболист сборной Англии Джон Барнс высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду порождает раскол и дисгармонию в команде. Если мяч не доходит до него, он вскидывает руки в воздух. Хороший пример, да? Гармония внутри «МЮ» – это проблема. И кто же причина этой дисгармонии?

Он ведёт себя так, словно они это они, а я делаю свою работу. Лидер так себя не ведёт. Фанаты его любят, но, если у него не всё получается, он ведёт себя так, словно это не его вина. В команде не должно быть такого», — цитирует Барнса Daily Mail.

В прошедшем сезоне Роналду провёл за «МЮ» 38 матчей во всех турнирах, забив 24 гола, а также отдав три передачи. «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в чемпионате Англии, набрав 58 очков.

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