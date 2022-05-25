Джон Барнс — о Роналду: он порождает раскол и дисгармонию в «МЮ»
Поделиться
Бывший футболист сборной Англии Джон Барнс высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду порождает раскол и дисгармонию в команде. Если мяч не доходит до него, он вскидывает руки в воздух. Хороший пример, да? Гармония внутри «МЮ» – это проблема. И кто же причина этой дисгармонии?
Он ведёт себя так, словно они это они, а я делаю свою работу. Лидер так себя не ведёт. Фанаты его любят, но, если у него не всё получается, он ведёт себя так, словно это не его вина. В команде не должно быть такого», — цитирует Барнса Daily Mail.
В прошедшем сезоне Роналду провёл за «МЮ» 38 матчей во всех турнирах, забив 24 гола, а также отдав три передачи. «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в чемпионате Англии, набрав 58 очков.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
02:04
-
01:43
-
01:22
-
01:00
-
00:56
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:03
- 24 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:16
-
22:13
-
21:53
-
21:41
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:36
-
20:25
Партнерский контент