«Это абсолютное зло». Генеральный директор Серии А — о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво высказался о продлении контракта форварда Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».

То, что произошло в Париже с новым контрактом Мбаппе, — это нехорошо, это абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к этому. Если в футболе есть клубы, которые продолжают платить эти напыщенные цифры, система всегда будет оставаться неустойчивой, руководствуясь только логикой тех, у кого больше денег, особенно для клубов, принадлежащих государству, а не индивидуальным предпринимателям», — приводит слова Сьерво Marca.

Ранее стало известно, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По неофициальным данным зарплата француза в клубе по новому контракту будет составлять € 93 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком мира.