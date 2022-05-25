Бензема: «Ливерпуль» слишком уверен в себе, а Салах может говорить всё, что хочет
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха о том, что он хочет взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
«Ливерпуль» слишком уверен в себе. Может быть, они думают, что уже выиграли матч, или думают, что «Реал» уже не тот, что раньше, и что они фавориты. Салах может говорить всё, что хочет», — приводит слова Бензема Daily Express.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая, начало – 22:00 мск.
Напомним, «Ливерпуль» встречался с «Реалом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Тогда Салах из-за травмы, которую ему нанёс Серхио Рамос, покинул поле в первом тайме. Сам матч завершился победой мадридского клуба со счётом 3:1.
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