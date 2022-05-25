Винисиус — о финале ЛЧ: я немного нервничаю, это самая важная игра

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Я очень доволен своим сезоном. Моя уверенность очень важна. Теперь у меня больше опыта после стольких игр и матчей вместе с футболистами с таким большим опытом и титулами. Я много работаю и буду продолжать это делать.
Я уже думаю о финале Лиги чемпионов. У меня в голове есть, что я могу, а что нет. Я тоже немного нервничаю, это мой первый финал. Это самая важная игра сезона», — цитирует Винисиуса Mundo Deportivo.
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Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Париже (Франция) на стадионе «Стад де Франс» 28 мая. Начало матча — в 22:00 мск.
В текущем сезоне Винисиус провёл за мадридский клуб 51 матч во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 15 результативных передач.
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