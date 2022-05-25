Полиция Тирана арестовала более 50 болельщиков «Ромы» и «Фейеноорда» накануне финала ЛК

Фанаты «Фейеноорда» и «Ромы» устроили беспорядки в Тиране (Албания), где состоится финал Лиги конференций между командами.

Как сообщает AFP, в результате актов насилия, которые были замечены минимум в трёх местах Тирана, были ранены 10 полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять слезоточивый газ по отношению к буйным болельщикам.

Фанаты «Ромы» также атаковали полицейских палками и камнями. В результате чего был повреждён полицейский автобус. По данным полиции, в общей сложности было арестовано 60 фанатов обеих команд.

Восемь фанатов «Фейеноорда» были арестованы за избиение человека стулом, который скандировал кричалки итальянского соперника. Албанского жителя пришлось доставить в больницу. Также около 200 фанатов голландской команды вступили в стычку с полицией, пытаясь добраться до места, где располагались болельщики «Ромы».



Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится сегодня, 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.