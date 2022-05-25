Давид Алаба заявил о готовности к финалу Лиги чемпионов
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Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба заявил о готовности сыграть в финале Лиги чемпионов.
«Я чувствую себя очень хорошо, я в форме. У меня было время восстановиться. Я очень много работал в последние дни, чтобы быть готовым к финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Алабы Football Espana.
Финальный матч Лиги чемпионов — 2021/2022 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» пройдёт 28 мая. Начало запланировано на 22:00 мск.
«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов во второй раз за четыре года. 26 мая 2018 года испанский клуб победил со счётом 3:1. «Сливочных» тогда возглавлял Зинедин Зидан, главным тренером английской команды был Юрген Клопп, который работает с «Ливерпулем» и по сей день.
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