Лапорта недоволен правилами Ла Лиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что в Испании правила fair-play требовательнее, чем в других странах.



«Правила fair-play в Испании очень жёсткие, слишком требовательные, если сравнивать их с другими странами. Это ещё один минус, который нужно исправить. Но мы привыкли преодолевать препятствия», — приводит слова Лапорта Marca.

Напомним, ранее журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Каталонская команда стала лидером рейтинга с общим состоянием в € 4,76 млрд.

«Сине-гранатовые» завершили чемпионат Испании на втором месте с 73-я очками. В следующем году «Барселона» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Каталонская команда начнёт своё выступление в турнире с группового этапа.