Лапорта недоволен правилами Ла Лиги
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что в Испании правила fair-play требовательнее, чем в других странах.
«Правила fair-play в Испании очень жёсткие, слишком требовательные, если сравнивать их с другими странами. Это ещё один минус, который нужно исправить. Но мы привыкли преодолевать препятствия», — приводит слова Лапорта Marca.
Напомним, ранее журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Каталонская команда стала лидером рейтинга с общим состоянием в € 4,76 млрд.
«Сине-гранатовые» завершили чемпионат Испании на втором месте с 73-я очками. В следующем году «Барселона» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Каталонская команда начнёт своё выступление в турнире с группового этапа.
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