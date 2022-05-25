Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спортинга» может сменить Почеттино в «ПСЖ»

Тренер «Спортинга» может сменить Почеттино в «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим летом может возглавить «ПСЖ».

Как сообщает французский источник Le Parisien. Директора парижского клуба Луиш Кампуш очень настроен подписать именно 37-летнего португальца на смену действующему наставнику парижского клуба Маурисио Почеттино.

«Спортинг» выиграл чемпионат Португалии сезона-2020/21. В прошедшем сезоне лиссабонский клуб занял второе место. Чемпион «Порту» оторвался от лиссабонского клуба на шесть турнирных очков.

Контракт Аморима со «львами» рассчитан до 2024 года. В договоре наставника прописана сумма отступных в € 30 млн.

ПСЖ в минувшем сезоне занял первое место в Лиге 1, вылетел в 1/8 кубка Франции и не смог пройти мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новость по теме
Тренер «Спортинга» может сменить Почеттино в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022