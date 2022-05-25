Тренер «Спортинга» может сменить Почеттино в «ПСЖ»
Поделиться
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим летом может возглавить «ПСЖ».
Как сообщает французский источник Le Parisien. Директора парижского клуба Луиш Кампуш очень настроен подписать именно 37-летнего португальца на смену действующему наставнику парижского клуба Маурисио Почеттино.
«Спортинг» выиграл чемпионат Португалии сезона-2020/21. В прошедшем сезоне лиссабонский клуб занял второе место. Чемпион «Порту» оторвался от лиссабонского клуба на шесть турнирных очков.
Контракт Аморима со «львами» рассчитан до 2024 года. В договоре наставника прописана сумма отступных в € 30 млн.
ПСЖ в минувшем сезоне занял первое место в Лиге 1, вылетел в 1/8 кубка Франции и не смог пройти мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Новость по темеТренер «Спортинга» может сменить Почеттино в «ПСЖ»
Комментарии
- 25 мая 2022
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
06:57
-
06:33
-
06:18
-
06:00
-
05:50
-
05:27
-
05:21
-
04:38
-
04:17
-
04:08
-
03:38
-
03:34
-
03:19
-
03:14
-
02:38
-
02:04
-
01:43
-
01:22
-
01:00
-
00:56
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:03
- 24 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:54
Партнерский контент