Тренер «Спортинга» может сменить Почеттино в «ПСЖ»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим летом может возглавить «ПСЖ».



Как сообщает французский источник Le Parisien. Директора парижского клуба Луиш Кампуш очень настроен подписать именно 37-летнего португальца на смену действующему наставнику парижского клуба Маурисио Почеттино.



«Спортинг» выиграл чемпионат Португалии сезона-2020/21. В прошедшем сезоне лиссабонский клуб занял второе место. Чемпион «Порту» оторвался от лиссабонского клуба на шесть турнирных очков.



Контракт Аморима со «львами» рассчитан до 2024 года. В договоре наставника прописана сумма отступных в € 30 млн.

ПСЖ в минувшем сезоне занял первое место в Лиге 1, вылетел в 1/8 кубка Франции и не смог пройти мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.