Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» рассказал о плохих отношениях с Пересом

Президент «ПСЖ» рассказал о плохих отношениях с Пересом
Комментарии

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о плохих отношениях с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Я уважаю «Реал», но после Суперлиги у меня не очень хорошие отношения с Пересом. «Реал» — это великий клуб. Они уважают нас, а мы уважаем их. Взаимное уважение имеет значение. Но Мбаппе — наш игрок, и мне не нужно ни с кем разговаривать», — приводит слова Аль-Хелайфи Marca.

Напомним, Мбаппе отказался от перехода в новую команду и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В сезоне-2021/2022 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.

«Ты выбрал деньги вместо футбола». Реакция соцсетей на решение Мбаппе отказать «Реалу» «Ты выбрал деньги вместо футбола». Реакция соцсетей на решение Мбаппе отказать «Реалу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022