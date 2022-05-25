Президент «ПСЖ» рассказал о плохих отношениях с Пересом

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о плохих отношениях с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.
«Я уважаю «Реал», но после Суперлиги у меня не очень хорошие отношения с Пересом. «Реал» — это великий клуб. Они уважают нас, а мы уважаем их. Взаимное уважение имеет значение. Но Мбаппе — наш игрок, и мне не нужно ни с кем разговаривать», — приводит слова Аль-Хелайфи Marca.
Напомним, Мбаппе отказался от перехода в новую команду и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В сезоне-2021/2022 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.
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