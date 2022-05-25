Четвертьфиналисты ЧМ по хоккею, возможный уход Баринова из «Локо». Главное к утру

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о возможном уходе российского полузащитника Дмитрия Баринова, чешские фанаты на ЧМ по хоккею вывесили флаг Украины. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2022.
2. Леонченко: «Локомотив» готов рассмотреть предложения о трансфере Баринова.
3. Чешские фанаты на матче чемпионата мира по хоккею вывесили флаг Украины.
4. Стало известно, что экс-президент Франции Саркози сказал Мбаппе, чтобы тот остался в «ПСЖ».
5. «Рейнджерс» обыграли «Каролину» и сравняли счёт в серии, у Шестёркина 30 сейвов.
6. «Это абсолютное зло». Генеральный директор Серии А — о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ».
7. Дубли Ньюджент-Хопкинса и Кейна помогли «Эдмонтону» увеличить отрыв в серии с «Калгари».
8. Генменеджер «Питтсбурга» рассказал, что будет делать, если не получится подписать Малкина.
9. Драйзайтль вплотную подобрался к повторению достижения Гретцки 39-летней давности.
- 25 мая 2022
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