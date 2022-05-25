«СКА-Хабаровск» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:30

Сегодня, 25 мая, состоится матч «СКА-Хабаровск» — «Химки». Первый переходный матч чемпионата России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Стартовый свисток прозвучит в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Химки».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).



Ответный стыковой матч чемпионата России «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Начало встречи — в 14:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».