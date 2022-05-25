Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» — «Фейеноорд»: во сколько матч финала Лиги конференций, где смотреть трансляцию

«Рома» — «Фейеноорд»: во сколько матч финала Лиги конференций, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 25 мая, состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Рома» — «Фейеноорд». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».

Игру обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Сандро Шерер (Швейцария).

Напомним, на стадии 1/2 финала Лиги конференций УЕФА «Рома» по сумме двух матчей обыграла «Лестер Сити» (1:1, 1:0), а «Фейеноорд» оказался сильнее «Марселя» (3:2, 0:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022