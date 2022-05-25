«Рома» — «Фейеноорд»: во сколько матч финала Лиги конференций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 мая, состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Рома» — «Фейеноорд». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».



Игру обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Сандро Шерер (Швейцария).



Напомним, на стадии 1/2 финала Лиги конференций УЕФА «Рома» по сумме двух матчей обыграла «Лестер Сити» (1:1, 1:0), а «Фейеноорд» оказался сильнее «Марселя» (3:2, 0:0).