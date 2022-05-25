«Рома» — «Фейеноорд»: во сколько матч финала Лиги конференций, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 25 мая, состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Рома» — «Фейеноорд». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».
Игру обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Сандро Шерер (Швейцария).
Напомним, на стадии 1/2 финала Лиги конференций УЕФА «Рома» по сумме двух матчей обыграла «Лестер Сити» (1:1, 1:0), а «Фейеноорд» оказался сильнее «Марселя» (3:2, 0:0).
Комментарии
- 25 мая 2022
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:51
-
10:43
-
10:32
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
08:59
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
06:57
-
06:33
-
06:18
-
06:00
-
05:50
-
05:27
-
05:21
-
04:38
-
04:17
-
04:08
-
03:38
-
03:34
Партнерский контент