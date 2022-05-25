«Оренбург» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 25 мая, состоится матч «Оренбург» — «Уфа». Первый переходный матч чемпионата России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» — «Оренбург» состоится 28 мая в Уфе. Начало встречи — в 16:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».