Видео чемпионского парада «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад по случаю победы в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022. Команда проехала на автобусе с кубком за победу в чемпионате Англии.
Для «Манчестер Сити» эта победа стала уже шестой в рамках английской Премьер-лиги. Четыре из этих шести титулов «горожане» завоевали под руководством Хосепа Гвардиолы. Всего же на счету «горожан» суммарно теперь стало восемь титулов чемпионов Первого дивизиона и английской Премьер-лиги.
Напомним, что в матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уступал по ходу встречи «Астон Вилле» со счётом 0:2. Однако гол Родриго Эрнандеса и дубль Илкая Гюндогана перевернули ход матча и позволили завершить его победой со счётом 3:2.
«Манчестер Сити» набрал 93 очка и опередил «Ливерпуль», который занял второе место на один балл.
- 25 мая 2022
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