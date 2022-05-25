Видео чемпионского парада «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад по случаю победы в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022. Команда проехала на автобусе с кубком за победу в чемпионате Англии.

Для «Манчестер Сити» эта победа стала уже шестой в рамках английской Премьер-лиги. Четыре из этих шести титулов «горожане» завоевали под руководством Хосепа Гвардиолы. Всего же на счету «горожан» суммарно теперь стало восемь титулов чемпионов Первого дивизиона и английской Премьер-лиги.

Напомним, что в матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уступал по ходу встречи «Астон Вилле» со счётом 0:2. Однако гол Родриго Эрнандеса и дубль Илкая Гюндогана перевернули ход матча и позволили завершить его победой со счётом 3:2.

«Манчестер Сити» набрал 93 очка и опередил «Ливерпуль», который занял второе место на один балл.