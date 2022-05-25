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Правительство Великобритании выдало лицензию на продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули

Правительство Великобритании выдало лицензию на продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули
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Правительство Великобритании выдало лицензию, которая разрешает продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули, сообщает Sky Sports со ссылкой на PA News.

Ранее продажу клуба одобрило руководство английской Премьер-лиги. По информации источника, правительство Великобритании одобрило сделку после получения юридических гарантий того, что Роман Абрамович, чьи активы в стране заморожены, не получит выгоды от продажи клуба. Сумма сделки составил £ 4,25 млрд (около € 5 млрд).

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?

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