Правительство Великобритании выдало лицензию на продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули

Правительство Великобритании выдало лицензию, которая разрешает продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули, сообщает Sky Sports со ссылкой на PA News.
Ранее продажу клуба одобрило руководство английской Премьер-лиги. По информации источника, правительство Великобритании одобрило сделку после получения юридических гарантий того, что Роман Абрамович, чьи активы в стране заморожены, не получит выгоды от продажи клуба. Сумма сделки составил £ 4,25 млрд (около € 5 млрд).
Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
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