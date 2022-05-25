BBC извинился перед «Манчестер Юнайтед» за появление в телеэфире оскорбительной надписи

В бегущей строке новостной ленты BBC появилась надпись: «Манчестер Юнайтед» — мусор». Канал принёс извинения за этот инцидент, объяснив, что ошибка произошла из-за того, что в этот момент работал стажёр.
«Ранее некоторые из вас, возможно, заметили довольно необычный комментарий о «Манчестер Юнайтед» в новостной ленте бегущей строки. Я надеюсь, что фанаты «Манчестер Юнайтед» не были оскорблены этим.
Позвольте мне просто объяснить, что происходило. В этот момент работал стажёр и обучался тому, как пользоваться бегущей строкой и помещать на неё текст. Он просто писал случайные вещи — таким образом и появился этот комментарий. Так что приношу извинения, если вы увидели это и являетесь фанатом «МЮ». Конечно, это была ошибка, и она не должна была появиться на экране. Мы просто подумали, что нам лучше объяснить это вам», — приводит слова ведущей BBC Анниты Маквей The Guardian.
- 25 мая 2022
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